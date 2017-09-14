Юбилейным знаком «80 лет Орловской области» наградят еще 1160 жителей муниципальных районов и 13 трудовых коллективов

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четверг
14.09.2017
20:48:10
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Юбилейным знаком «80 лет Орловской области» наградят еще 1160 жителей муниципальных районов и 13 трудовых коллективовСоответствующий Указ подписал губернатор Вадим Потомский.
В списке награжденных – три трудовых коллектива Корсаковского района и десять коллективов Ливенского, а также ветераны труда, работники сферы АПК, промышленности, образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальные работники, главы поселений, муниципальные служащие, предприниматели, представители районных ветеранских общественных организаций и СМИ, сообщает информационный портал Орловской области.
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