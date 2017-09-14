Новости версия для печати В Ливнах стартовала диспансеризация детского населения Малышей осматривают в поликлинике, а вот к школьникам «люди в белых халатах» приезжают сами. Один из таких «десантов» зафиксировали наши коллеги из ливенской телекомпании «Принт – ТВ».



Врачи сразу нескольких профилей приехали в школу №4. Список медиков-специалистов у разного возраста отличается. К примеру, четвероклассники должны сдать анализы и показаться травматологу, стоматологу, хирургу, окулисту, неврологу, психиатру и педиатру. Для старшеклассников добавляются специалисты. Диспансеризация призвана выявить болезнь на самой ранней стадии, чтобы можно было быстро её скорректировать.



Как отметила заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» Надежда Гончарова, у детей чаще всего диагностируются такие заболевания как миопия, сколиоз, хронические тонзиллиты, функциональные изменения сердечнососудистой системы.



Всего предстоит осмотреть около 13 тысяч детей. Результаты этой диспансеризации будут известны в конце сентября.





Татьяна Напольских

14 сентября 2017 года







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