Новости версия для печати Сегодня организации, отвечающие за уборку городских улиц, доложили руководству Орла о своей готовности к зиме Руководители групп представили доклады о наличии и исправности спецтехники.



На смотр было представлено 17 единиц. Это различные уборочные машины и агрегаты к ним. Новая техника в этом году не приобреталась, последнее пополнение спецавтопарка было три года назад. Что касается периодически возникающих проблем с очисткой улиц от снега, руководство города заверило, что приложат все силы, чтобы их этой зимой не было.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Зачастую уборка снега связана с недостаточным финансированием. Объем финансирования, который выделяется ежегодно на уборку улично-дорожной сети от снега в городе Орле, меньше нормативной потребности, отсюда и возникают небольшие перебои. Администрация города Орла со своей стороны примет все необходимые меры для того, чтобы минимизировать неудобства граждан и своевременно убирать снег».





Оксана Гранн

14 сентября 2017 года







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