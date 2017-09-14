Новости версия для печати Бюджет Орловской области останется дефицитным, но сохранит социальную направленность Сегодня профильный комитет Облсовета рассмотрел поправки в главный финансовый документ региона.



В основном, изменения в законе области о бюджете на этот год и плановый период 2018 и 2019 годов будут в сторону увеличения финансирования в целый ряд социально значимых статей. На 245 миллионов рублей увеличат средства на сельские дороги. Департамент образования получит дополнительно почти 110 миллионов, причем 103 из них предназначены на закупку учебников.

Елена Сапожникова, руководитель Департамента финансов Орловской области: «По департаменту здравоохранения в целом - 42,8 миллиона рублей. Приобретение молочной кухни для детской областной клинической больницы - 2,5 млн. рублей. Компьютерный томограф для областной клинической больницы 12,6 млн. рублей. На ремонт крыши хозблока -7,2 млн. рублей. А также оплата исполнительных листов по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, это почти 20,5 миллионов рублей». Почти 10 миллионов рублей добавят и на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая ремонт и обслуживание протезно-ортопедических изделий. На сумму свыше 6 миллионов будет увеличено финансирование детской летней оздоровительной кампании. В целом расходная часть областного бюджета составит 31,5 миллиардов. Это на 3,5 миллиардов больше доходов региона.





Оксана Гранн

14 сентября 2017 года







На главную страницу





