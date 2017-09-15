Орловским медикам предлагают принять участие в конкурсе

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пятница
15.09.2017
10:14:16
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Орловским медикам предлагают принять участие в конкурсеКонкурс на премию «За вклад в развитие российского здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам» учрежден Национальной медицинской палатой.
Прием заявок уже стартовал и продлится до 1 октября 2017 года. Свои работы можно присылать по трем номинациям: «Право на защиту», «Территориальное взаимодействие» и «Наш маяк».
В этом году будут в четвертый раз чествовать победителей. Их имена станут известны осенью. Более подробную информацию можно узнать на сайте конкурса.
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