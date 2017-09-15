Сегодня региональный Роспотребнадзор отметит 95-ю годовщину создания ведомства

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пятница
15.09.2017
10:14:18
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Сегодня региональный Роспотребнадзор отметит 95-ю годовщину создания ведомстваТоржественное собрание пройдет в зале Института культуры.
В региональном Роспотребнадзоре в честь значимой даты решили провести творческий конкурс. Его участниками могли стать не только дети сотрудников ведомства, а все желающие. Юных художников разделили на три возрастные группы, в каждой из которых жюри в итоге назвало победителей. Самые маленькие участники (от 5 до 6 лет) творили на тему «Чистые руки спасают жизнь!». Детям постарше (от 7 до 11) достался девиз «Быть здоровым – это модно! Повышай иммунитет». А те, кому уже от 12 до 16 лет, рисовали то, как им представляется работа санитарно-эпидемиологической службы. Всего было представлено 230 работ. Авторов лучших из них пригласили в региональный «Роспотребнадзор» на торжественное собрание.
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