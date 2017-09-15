Новости версия для печати Кто станет первой красавицей Орла? Об этом мы узнаем в декабре. За корону будут бороться почти два десятка молодых, изящных и обаятельных орловчанок.



Первый кастинг уже состоялся. Требования к конкурсанткам: возраст от 16 до 24 лет, рост не ниже 170 см, отсутствие мужа и детей. В этом году устроители конкурса «Мисс Орел» решили несколько отойти от прежних стандартов проведения конкурса.



Оксана Оздемир, организатор конкурса «Мисс Орел 2017»: «В этом году мы решили отойти от стандартного формата подготовки конкурса, когда участницы - кроме того, что отрабатывают основы дефиле, занимаются в фитнес-клубе, готовятся к финалу конкурса – проходят мастер-классы. В этом году будет все проходить немного по-другому». Новинкой станут промежуточные этапы, которые пройдут уже в процессе подготовки. На них участницы смогут побороться за победу в одной из многочисленных номинаций. Как заверили организаторы, проигравших не будет, каждая получит свой титул. Но главных награды будет всего три – один титул «Мисс Орел» и два титула «Вице Мисс».



Прошедший кастинг не единственный, их состоится еще несколько. Информацию о них разместят в социальных сетях.





Оксана Гранн

15 сентября 2017 года







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