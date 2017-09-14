Новости версия для печати Сюжет ГТРК «Орел» об экологическом беспределе в Краснозоренском районе стал поводом для проведения доследственной проверки Материал программы «Вести-Орел» рассказывал о ситуации в деревне Верхняя Любовша.



В деревне Верхняя Любовша местный спиртзавод систематически сбрасывает отходы производства в водоемы и на поля, не считаясь с протестами местных жителей и общественников. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Из репортажа усматривается, что руководство завода не принимает надлежащих мер для утилизации отходов производства, загрязняет окружающую среду: водоемы, земли сельскохозяйственного назначения. В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление наличия или отсутствия в действиях руководства предприятия признаков нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, загрязнения вод и порчи земли. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов». Мы будем следить за процессуальными последствиями проверки следственного комитета.





Иван Суверин

14 сентября 2017 года







На главную страницу





