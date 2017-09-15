Новости версия для печати Орловская общественность обсудила законопроект ОНФ о «Зелёных щитах» вокруг городов Закон о «Зелёном щите» был подписан главой государства в июле прошлого года.



Сейчас регионы разрабатывают механизмы реализации этого проекта. Инициатива принадлежит ОНФ, орловские представители которого уверены, что леса и территории зеленого фонда региона – под угрозой. Выделение участков под ИЖС, перевод земель лесного фонда под строительство дачных посёлков и коттеджей негативно влияет на природу. Закон о создании вокруг городов особых территорий с ограниченным режимом природопользования позволит Орлу сохранить свою уникальную природу. Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Этот законопроект, когда он будет принят и начнётся его реализация, он будет касаться молодого поколения. Мы уже сейчас с их участием это мероприятие проводим и видим их заинтересованность. Они еще молодые, но уже с очень с активной гражданской позицией». Участники общественных слушаний законопроект поддержали. Материалы будут переданы на рассмотрение Областного Совета народных депутатов.





Антон Киселёв

15 сентября 2017 года







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