Новости версия для печати Прокуратурой Железнодорожного района Орла проведена проверка в сфере оплаты труда на «Спецавтобазе» Установлено, что на предприятии не соблюдают сроки выплаты заработной платы.



Как указано на сайте прокуратуры, директор «Спецавтобазы» был привлечен к административной ответственности. В настоящее время размер задолженности по заработной плате сократился до одного миллиона 300 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

15 сентября 2017 года







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