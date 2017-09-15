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Сегодня в Орле состоится творческий вечер Виктора Садовского

Друзья, родственники, коллеги и все желающие соберутся в этот день поздравить Виктора Фёдоровича с семидесятилетием. Он – автор семи стихотворных, двух песенных сборников. Член Союза писателей России, Дипломант Министерства культуры, Лауреат Всероссийской литературной премии "Вешние воды".

Первой творческой профессией его была музыка. В орловское музыкальное училище поступил в 1972 году, а позже окончил Московский институт культуры и искусств. Виктор Фёдорович преподавал в школе, работал хормейстером в народном хоре Александра Крепких, писал песни на свои стихи и стихи других поэтов.

Народный хор русской песни Дворца культуры сталепрокатного завода стал первым певческим коллективом, созданным Садовским. Сегодня он – руководитель двух созданных им музыкальных коллективов: ансамбля русской песни "Приокские родники" (Глазуновка) и хора русской песни села Первый Воин Мценского района.

Ещё он – автор гимна нашему городу (заключительный номер кантаты "Посвящение Орлу"), написанного в соавторстве с Заслуженным деятелем искусств Евгением Дербенко.