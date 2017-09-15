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В Общественной Палате Орловской области одобрили «Закон о митингах»

Депутаты орловского Облсовета приняли в первом чтении законопроект, который запрещает проведение митингов на территории рынков, вокзалов и торговых объектов, а также у зданий силовиков, соцзащиты, медицинских и образовательных учреждений и органов власти. Также зоной запрета могут стать дополнительные 100 метров вокруг периметра этих зданий. Доработки и замечания члены общественной палаты обсуждали накануне.

Общественной палатой было предложено уменьшить территории, прилегающей к местам, на которых запрещается проведение собраний. Свои рекомендации Общественная палата направит в Областной Совет. Рассматривать законопроект народные избранники будут уже во втором чтении.