|
пятница
15.09.2017
16:58:30
|
|
В Общественной Палате Орловской области одобрили «Закон о митингах»Правда, члены палаты предложили внести в законопроект дополнительные правки.
Депутаты орловского Облсовета приняли в первом чтении законопроект, который запрещает проведение митингов на территории рынков, вокзалов и торговых объектов, а также у зданий силовиков, соцзащиты, медицинских и образовательных учреждений и органов власти. Также зоной запрета могут стать дополнительные 100 метров вокруг периметра этих зданий. Доработки и замечания члены общественной палаты обсуждали накануне.
Общественной палатой было предложено уменьшить территории, прилегающей к местам, на которых запрещается проведение собраний. Свои рекомендации Общественная палата направит в Областной Совет. Рассматривать законопроект народные избранники будут уже во втором чтении.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта