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С середины сентября вступают в силу изменения в областном законе о квотировании рабочих мест для инвалидов

Это позволит сразу увеличить количество рабочих мест для этой категории людей сразу на 600.

Изменения коснулись организаций, где число работников от 35 до 100 человек. Раньше для инвалидов выделялось 2% рабочих мест, теперь – 3%. Кроме того, раньше квотируемые свободные вакансии могли быть в регистре три месяца, затем их закрывали, теперь – полгода. Сейчас в области 3800 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями по здоровью.


Татьяна Напольских
15 сентября 2017 года

 


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