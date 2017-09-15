Новости версия для печати В Орле в сквере «Дворянское гнездо» должна быть площадка для массовых мероприятий Эту идею обсудили общественники.



Предлагается выделить и благоустроить для этого лужайку у Орлика, внизу сквера «Дворянское гнездо». К слову, там проводились литературные праздники. Представители вузов пообещали вместе со студентами заняться разработкой эскизных проектов благоустройства.





Татьяна Напольских

15 сентября 2017 года







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