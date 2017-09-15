Новости версия для печати На Орловщине уже больше полутора веков создают новые сорта плодовых деревьев Этим занимается уникальный в своем роде научно-исследовательский институт. Там работают удивительные люди, известные далеко за пределами страны. Один из них – академик Евгений Николаевич Седов.



Евгений Николаевич Седов - автор более 80-ти сортов плодовых культур. О том, как работают селекционеры, что беспокоит сегодня российских ученых – смотрите сегодня в 21:15 на канале «Россия – 24».





Татьяна Напольских

15 сентября 2017 года







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