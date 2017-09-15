Новости версия для печати Несмотря на осень, активность клещей еще довольно высока В региональном Роспотребнадзоре опубликовали обновленные данные о пострадавших от укусов этих паукообразных.



С начала сезона, а он исчисляется с середины марта, в лечебные учреждения области обратилось 1628 человек. В том числе 442 ребенка. По лабораторным исследованиям, 17,5 % клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. И уже зарегистрировано три случая иксодового клещевого боррелиоза.



Защитить от клещей может максимально закрытая одежда, а после прогулки в лесу необходим внимательный осмотр открытых участков тела.





Татьяна Напольских

15 сентября 2017 года







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