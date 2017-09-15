Новости версия для печати 63 тысячи орловцев уже привили от гриппа В том числе - более 17 тысяч детей.



Сейчас на территории региона ситуация по заболеваемости инфекциями остается благополучной. Об этом губернатору Орловской области Вадиму Потомскому доложил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Он подчеркнул: за последнюю неделю отмечено снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди населения Орловщины.





Татьяна Курбатова

15 сентября 2017 года







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