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Пешеходов предупреждают об изменении движения в районе ТМК ГРИНН

В частности, движение пешеходов через Кромское шоссе будет возможно только по надземному переходу. Выезд с территории «Стройиндустрия» переносится на вновь построенные примыкания, оборудованные светофорами. Часть парковочных мест будет перенесена. Их общее количество не изменится.

Между тем, за минувшие сутки на дорогах нашего региона произошло 15 аварий. Пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей, которые находились за рулём автомобиля в состоянии опьянения.