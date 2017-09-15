Пешеходов предупреждают об изменении движения в районе ТМК ГРИНН

|
пятница
15.09.2017
16:58:19
|
|
Пешеходов предупреждают об изменении движения в районе ТМК ГРИННГосавтоинспекция информирует участников дорожного движения о предстоящих изменениях в дорожном движении.
В частности, движение пешеходов через Кромское шоссе будет возможно только по надземному переходу. Выезд с территории «Стройиндустрия» переносится на вновь построенные примыкания, оборудованные светофорами. Часть парковочных мест будет перенесена. Их общее количество не изменится.
Между тем, за минувшие сутки на дорогах нашего региона произошло 15 аварий. Пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей, которые находились за рулём автомобиля в состоянии опьянения.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта