Новости версия для печати Около 400 обращений поступило в Управление Роспотребнадзора за август этого года Это практически на 100 больше, чем в прошлом году.



По-прежнему граждан волнуют нарушения прав потребителей – таких обращений 62% от общего количества. А на «горячую линию» за указанный период поступило 420 вопросов по соблюдению требований законодательства.

Телефон горячей линии 41-52-52.





Ольга Борисова

15 сентября 2017 года







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