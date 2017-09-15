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Орловцам вернут фонтан в самом центре города

На бульваре Победы сейчас идут ремонтные работы. После их завершения горожане вновь увидят фонтан, который «не бил» уже несколько лет.

Сегодня за деревянные щиты, которыми огорожена «чаша», заглянул глава администрации города Александр Муромский. Это место стало одним из пунктов традиционного пятничного объезда. Подрядчик уже практически демонтировал чашу фонтана – скоро начнут заливать новую. В ходе работ строители заменят и сопла – после ремонта струи будут бить в высоту на 3 метра. А облицовка фонтана будет из гранита. Отдельно проводится работа по установке нового освещений – как самого фонтана, так и пешеходной зоны бульвара Победы. Подрядчик установит 60 новых светильников.
Дмитрий Зуев, руководитель МКУ «УКХ г. Орла»: «Освещение будет полностью до улицы Лескова. Плюс - будут установлены дополнительно 32 урны и 32 лавочки». 
В середине октября объект, как заверил подрядчик, будет сдан. А вот некоторые строители, ремонтирующие дворы, все сроки прозевали. Из 70-ти заявленных - со сроком сдачи 15 сентября – не готово и половины. Но, как заверил руководитель УКХ, в ближайшие дни их начнут укатывать в асфальт. По итогам объезда Александр Муромский остался недоволен лишь работой управляющих компаний.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Не все дворы находятся в надлежащем состоянии – и мусор разбросан, и детские площадки, которые на первый взгляд не отвечают требованиям безопасности, и бурьян, который стоит и видно, что за лето ни разу не косили. На эти моменты мы будем обращать самое пристальное внимание, и с Управляющей компанией будем выстраивать диалог».



Антон Киселёв
15 сентября 2017 года

 


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