В Орле пожилая женщина вновь пострадала от действий мошенников

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пятница
15.09.2017
16:58:32
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В Орле пожилая женщина вновь пострадала от действий мошенниковДвери своей квартиры женщина открыла на сообщение о доплате к пенсии.
Орловские полицейские расследуют очередной случай кражи денег у пожилой женщины.
91-летняя женщина пустила незнакомку и показала ей свои сбережения – 75 тысяч рублей. Мошенница подменила деньги на купюры банка приколов. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража» А в Пенсионном Фонде еще раз напоминают – их сотрудники не ходят по домам.
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