Новости версия для печати В Орле пожилая женщина вновь пострадала от действий мошенников Двери своей квартиры женщина открыла на сообщение о доплате к пенсии.



Орловские полицейские расследуют очередной случай кражи денег у пожилой женщины.



91-летняя женщина пустила незнакомку и показала ей свои сбережения – 75 тысяч рублей. Мошенница подменила деньги на купюры банка приколов. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража» А в Пенсионном Фонде еще раз напоминают – их сотрудники не ходят по домам.





Татьяна Напольских

15 сентября 2017 года







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