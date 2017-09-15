Новости версия для печати Санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 95 лет 15 сентября в 1922 году был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о санитарных органах республики. А сегодня лучших представителей орловского ведомства чествовали в концертном зале института культуры.



За столь внушительный период существования служба не раз переживала реформирование, менялась структура. Но ведомство постоянно стояло на страже важнейших приоритетов страны, достойно отвечая всем вызовам времени.



Как отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, сегодня служба имеет высокоразвитую лабораторную базу, оснащенную современным оборудованием и средствами измерения для проведения лабораторных исследований и инструментальных замеров. Постоянно внедряются новые методы исследований в области безопасности продуктов питания, продукции для детей и подростков. Мощное и удобное программное обеспечение предоставляет широкие возможности для выявления нескольких различных возбудителей болезней одновременно.



Работа сотрудников ведомства многогранна: это и оценка рисков здоровья населения, и защита прав потребителей, и предотвращение массовых заболеваний, и контроль за проживанием и условиями труда.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора Орловкой области: «Если конкретный доктор измеряет пульс конкретному больному и ставит конкретный диагноз, то санитарный доктор и все службы, которые способствуют его работе, держат руку на пульсе всего нашего общества». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Те показатели, которые есть по продолжительности жизни – а мы уже перешагнули планку за 71 год, наверное, заслуга не только органов здравоохранения, но и санитарно-эпидемиологической службы». В ходе торжественного собрания лучшие сотрудники были отмечены заслуженными наградами, а в адрес ветеранов службы прозвучало немало слов благодарности.





Вадим Багринцев

15 сентября 2017 года







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