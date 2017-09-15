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В Орле прошел семинар-практикум по возрождению казачьей культуры

Орловщина второй год подряд становится площадкой проведения подобного мероприятия, которое проходит в регионах страны при поддержке Министерства культуры РФ.

Семинар-практикум по казачьей культуре прошел в областном Дворце пионеров и школьников. Подобные встречи на орловской земле становятся уже традиционными.

В Орел приехали представители казачества и общественные деятели из Московской, Белгородской, Смоленской, Брянской областей, а также городов Краснодар и Томск.

Говорили о сохранении казачьей культуры и традиций. Было отмечено, что на орловской земле казачество активно набирает силу, является авторитетным общественным движением, достойно продолжает свои лучшие традиции.
Дмитрий Иванов, руководитель первой рабочей группы постоянной профильной комиссии по содействию развития казачьей культуры Совета по делам казачества при президенте РФ: «Если мы говорим о нашей казачьей традиции, то основным является, наверное, воспитание воина, защитника Отечества, и я считаю, что это одна из главных наших задач наших. Потому что мы должны понимать, что растет достойная смена, те, ктобудут, действительно, настоящими патриотами России».



Татьяна Напольских
15 сентября 2017 года

 


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