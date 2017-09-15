Новости версия для печати Сегодня днем в Советском районе Орла случилось ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир 12-летнего мальчика госпитализировала бригада скорой помощи.



Столкновение двух иномарок произошло у пешеходного перехода вблизи дома 47 Б по улице Горького. При этом на момент ДТП легковой «Шевроле» стоял у «зебры», а автомобиль «Ауди» врезался в него сзади. В стоящей иномарке пострадал мальчик-пассажир. Как рассказала автомобилистка, управлявшая «Шевроле», только чудом не пострадала пожилая женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу в момент удара.



Как сообщили инспекторы, характер ДТП не оставляет сомнений, кто из участников был его виновником. Мера ответственности будет зависеть от состояния здоровья пострадавшего.





Иван Суверин

15 сентября 2017 года







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