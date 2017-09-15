Сегодня днем в Советском районе Орла случилось ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир

|
пятница
15.09.2017
22:39:15
|
|
Сегодня днем в Советском районе Орла случилось ДТП, в котором пострадал ребенок-пассажир12-летнего мальчика госпитализировала бригада скорой помощи.
Столкновение двух иномарок произошло у пешеходного перехода вблизи дома 47 Б по улице Горького. При этом на момент ДТП легковой «Шевроле» стоял у «зебры», а автомобиль «Ауди» врезался в него сзади. В стоящей иномарке пострадал мальчик-пассажир. Как рассказала автомобилистка, управлявшая «Шевроле», только чудом не пострадала пожилая женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу в момент удара.
Как сообщили инспекторы, характер ДТП не оставляет сомнений, кто из участников был его виновником. Мера ответственности будет зависеть от состояния здоровья пострадавшего.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта