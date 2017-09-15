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пятница
15.09.2017
22:39:20
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Вниманию водителей!Администрация города Орла сообщает об ограничении движения
В связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, до 30 сентября ограничено движение автотранспорта (сужена проезжая часть) по ул. 1-я Курская на участке от ул. Ливенская до ул. Ростовская.
Орловское Информбюро
15 сентября 2017 года
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