Новости версия для печати Жильцы обрушившегося дома на набережной Дубровинского не довольны предлагаемыми им квартирами Сразу после происшествия городские власти начали искать пути решения жилищного вопроса для людей. Предложения застройщиков пострадавших не устраивают – далеко от центра, выплаты за утраченное жильё ниже рыночной цены, считают люди, а строительство нового дома на этом месте слишком проблематично для застройщиков.



Вариантов у городских властей, куда расселять жильцов обвалившегося дома на набережной Дубровинского, сейчас три. Первый - предоставить им новые квартиры. По площади не меньше утраченных и с равным количеством комнат.

Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «Жильё будет предлагаться в домах с высокой степенью готовности, со сроком ввода не позднее 4-го квартал текущего года». Люди, в свою очередь, хотели бы конкретно знать адрес и площадь квартиры. Конкретнее предложения выглядят следующим образом - печально известный дом №83 на Панчука, прославившийся обманутыми дольщиками, а также новостройки Андрианова 37, Веселая 6 и Грузовая 3Б. Цена за квадратный метр варьируется от 35 до 42 тысяч рублей. Только вот расположение этих домов людей не устроило – никто не захотел переезжать из центра города. Отсюда – второй вариант решения вопроса: возместить жильцам обрушившейся 4-этажки стоимость утраченных квартир.

Константин Суслов, житель дома №68 по набережной Дубровинского: «Выплаты желающим компенсации – из расчёта 50 тысяч рублей за квадратный метр - по оценке независимого эксперта. Взамен утраченного жилья». Олег Минкин, первый зам. главы администрации г. Орла: «Откуда такая стоимость – мы тоже должны понимать. Когда мы будем предлагать квартиры, мы тоже будем заказывать оценку. Тогда и ответим на вопрос – 50 это будет тысяч – или нет». Это предложение городские власти отправят на рассмотрение в областную администрацию – потому как деньги на новое жильё выделяются именно оттуда. А вот последний вариант – снести 68-й дом на набережной Дубровинского и построить на его месте новый, с предоставлением квартир собственникам - отмели сами застройщики.

Юрий Волков, директор строительной компании: «В этом доме должны быть парковки, из норматива, как минимум, 0,5-0,7 на квартиру, а на 170 квартир – это примерно 70 парковочных мест, это надо где-то взять 30 соток земли только на парковки. Парковки должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от жилого дома. Как бы мы не хотели, но для того, чтобы переселить людей, нужно построить 10 тысяч квадратных метров – это не менее 17-18 этажей, что неприемлемо в историческом центре». Все озвученные предложения и власти, и сами жильцы решили обдумать. Перерыв ровно на неделю – до следующей пятницы.









Антон Киселёв

15 сентября 2017 года







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