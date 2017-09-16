Новости версия для печати Вниманию водителей! Информация о закрытии движения в центре Орла



Сегодня в Орле пройдет «Кросс нации». Забеги будут проходить в центре города. И это внесет коррективы в автодвижение по улицам областного центра:

с 12 до 16 часов будет закрыто движение автотранспорта, в том числе движение общественного транспорта, по улицам Максима Горького, 60 лет Октября, Октябрьской, Тургенева, площади Ленина, улице Салтыкова-Щедрина, площади Маршала Жукова, улицам Пионерской, Ломоносова, Лескова.





Мария Семак

16 сентября 2017 года







На главную страницу





