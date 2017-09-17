Новости версия для печати В Орле пройдет презентация путеводителя «Орловское полесье» Презентация состоится в Орловском краеведческом музее 19 сентября.



Это информационно-справочное издание подготовлено национальным парком «Орловское полесье» в 2017 году, который объявлен в России как Год экологии.



Как сообщают составители, путеводитель позволит получить читателю подробную информацию о национальном парке, его достопримечательностях, культурном, историческом и природном богатстве. Он ориентирован на широкий круг туристов, желающих посетить Парк, как для отдыха, так и для знакомства с природными и культурными особенностями, а также будет интересен фотолюбителям и краеведам.



Путеводитель с подробными картографическими, справочными и фото- материалами поможет оптимально организовать путешествие в Орловское полесье.



Презентация путеводителя «Орловское полесье» состоится в Орловском краеведческом музее 19 сентября. Начало в 15 часов.





Вести-Орёл

17 сентября 2017 года







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