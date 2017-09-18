В Орловской области продолжается реализация образовательного проекта по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности

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понедельник
18.09.2017
17:22:02
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В Орловской области продолжается реализация образовательного проекта по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотностиКомпьютерные курсы можно пройти бесплатно.
С начала сентября действуют площадки в Государственном Аграрном университете, в региональном центре интернет-образования, Среднерусском институте управления – филиале академии народного хозяйства и госслужбы и в Технологическом техникуме. В этих учебных заведениях за компьютеры сели 66 пенсионеров.
А 18 сентября очередные курсы откроются в Болховском педагогическом колледже.
Занятия проводятся по 36-часовой программе. За это время слушателям помогут освоить то, что может пригодиться в жизни любому активному пенсионеру.
Записаться на бесплатные компьютерные курсы можно по телефонам по телефонам: 72-92-33, 72-92-77, 47-16-22.
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