Новости версия для печати В Орловской области продолжается реализация образовательного проекта по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности Компьютерные курсы можно пройти бесплатно.



С начала сентября действуют площадки в Государственном Аграрном университете, в региональном центре интернет-образования, Среднерусском институте управления – филиале академии народного хозяйства и госслужбы и в Технологическом техникуме. В этих учебных заведениях за компьютеры сели 66 пенсионеров.



А 18 сентября очередные курсы откроются в Болховском педагогическом колледже.



Занятия проводятся по 36-часовой программе. За это время слушателям помогут освоить то, что может пригодиться в жизни любому активному пенсионеру.



Записаться на бесплатные компьютерные курсы можно по телефонам по телефонам: 72-92-33, 72-92-77, 47-16-22.





Евгения Костомарова

18 сентября 2017 года







На главную страницу





