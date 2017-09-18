Новости версия для печати В Орле пройдет III Международный кинофестиваль «Отцы и дети» Девиз фестиваля - «Меняем мир к лучшему с помощью кино». Главная тема фестиваля в этом году «Экология души. Экология разума».



В программе примут участие фильмы по 7 категориям: игровые, документальные полнометражные и короткометражные, анимационные, дебютные и студенческие фильмы, фильмы для детей и всей семьи. Пройдут творческие встречи, мастер - классы, конкурсные и внеконкурсные, специальные показы, открытие киноклуба документального кино, кино-арт кафе.



Площадками культурной программы кинофестиваля станут театры, кинотеатры, концертные залы Дворцов культуры, вузов и школ города Орла, Мценска, Ливен, Болхова, райцентров области.



Торжественное открытие кинофестиваля пройдет 21 сентября в 18:30 в ОГАТ им. Тургенева, с участием ведущих артистов, музыкантов и творческих коллективов города и гостей кинофестиваля. Фильмом открытия (в 20.00) станет премьера полнометражного игрового кино «Европа подождёт!» режиссёра Ильдара Гилязева (Москва, «Ленком» и др.), где снимались актёры двух Орловских театров - им. Тургенева и «Русский стиль».



Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.











Орловское Информбюро

18 сентября 2017 года







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