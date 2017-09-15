Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Новоселы – поневоле. Сумеют ли договориться власти и жильцы «Карточного Дома»?



- Хранители леса. Те, кто бережет национальное богатство, в воскресенье получат поздравления



- В битве за урожай побит исторический максимум.



- Что делает трактор в чаше фонтана?



- 95 лет на страже здоровья.



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Вести-Орёл

15 сентября 2017 года







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