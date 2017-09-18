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В Орле состоялся этап Всероссийского конкурса профмастерства среди водителей почтовых автомобилей

За титул «Лучший водитель 2017 года». Боролись профессионалы из 8 почтамтов области.

Конкурс проходил в несколько этапов. Теоретическая часть включала тестирование по правилам дорожного движения, оказания первой медицинской помощи и знание устройства автомобиля. Практическая часть - демонстрация навыков управления автомобилем. Водителям нужно было максимально быстро и без ошибок пройти элементы зачетной трассы.
Илья Кравцов, директор Орловского филиала «Почты России»: «Почтовые автомобили в орловском управлении проезжают миллионы километров – это не фигура речи, это реальные километры, которые преодолевают наши машины по всем дорогам области, в любую погоду, но поскольку у нас все машины полноприводные, они с этим справляются, и наши водители – высокие профессионалы своего дела».
По итогам конкурса лучшим водителем признан представитель Залегощенского почтамта Александр Чулков. Он почти 10 лет работает в Почте России, общий водительский стаж 30 лет. В ноябре в Орле пройдет макрорегиональный этап этого конкурса. Участие в нем примут лучшие водители из 10 регионов.


Оксана Гранн
18 сентября 2017 года

 


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