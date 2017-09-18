За прошедшие выходные под Орлом произошла целая серия пьяных ДТП

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понедельник
18.09.2017
17:22:19
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За прошедшие выходные под Орлом произошла целая серия пьяных ДТПРазбираться с последствиями автоаварий пришлось не только сотрудникам ДПС, но и инспекторам по розыску, а также оперативным подразделениям МЧС.
Вечером пятницы водитель «Ауди» совершил пьяный заезд по автодороге Орел-Брянск. Первой жертвой лихача у въезда в поселок Образцово стала автомобилистка за рулем «Шевроле». После столкновения с машиной правонарушителя, иномарка вылетела с дороги и врезалась в металлическую опору. Женщина-водитель была серьезно травмирована, и извлечь ее из машины без помощи спасателей оказалось невозможно - женщине зажало ноги. Чтобы помочь ей, спасателям пришлось комбинировать все виды аварийного инструмента.
Между тем, водитель «Ауди», не останавливаясь, продолжил пьяную гонку. Задев еще один автомобиль у поселка Новообразцово, он закончил путь в населенном пункте Колос, где протаранил «Жигули» 6-й модели. От удара отечественная легковушка опрокинулась в кювет. Ее водитель уцелел благодаря ремню безопасности и невероятной удаче.
В итоге на черном корпусе «Ауди» отыскались следы краски трех цветов. С места последнего ДТП правонарушитель бежал уже в качестве пешехода, и был задержан в субботу утром.
Словно бы соревнуясь с первым нетрезвым лихачом, субботним вечером новое ДТП на границе поселков Плещеево и Жилино совершил водитель внедорожника. На пути подгулявшего автомобилиста оказалась конная повозка.
В тележке находились двое мужчин цыганской национальности: отец и сын. Первого медики отправили в больницу, а вот второму помочь было уже нечем. Обречена оказалась и лошадь, тянувшая повозку. В момент удара телега и упряжь нанесли ей страшные раны.
Когда к месту происшествия прибыли родственники погибшего и пострадавшего владельцу машины и подвыпившему водителю пришлось несладко. Для поддержания порядка на место даже вызвали наряд ППС. Противоправных инцидентов удалось избежать.
Как сообщили в полиции, обоих пьяных лихачей ждет уголовная ответственность.
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