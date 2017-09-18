Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 48 ДТП В результате 4 человека получили травмы, 1 погиб. Пострадал 1 ребенок.



Как сообщили в Госавтоинспекции, 16 сентября в 21:10 минут водитель «Митсубиси» следовал по автодороге Калуга-Орел и в районе 205 километра допустил столкновение с гужевой повозкой, который следовал впереди в попутном направлении. В результате водитель повозки от полученных травм скончался на месте ДТП, пассажир гужевого транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии опьянения.



17 сентября в 13 часов водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по ул. Кобринской в городе Ливны, и в районе дома №16 при выезде на дорогу с прилегающей территории допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП пассажиры «ВАЗ» - девочка 2010 года рождения и девушка 1989года рождения получили телесные повреждения.



17 сентября в 22:15 минут водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» следовал по Карачевскому шоссе и в районе д. 92 не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с «Шевроле», который следовал впереди попутно. В результате ДТП девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

18 сентября 2017 года







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