Новости версия для печати Правительство Орловской области утвердило средний размер родительской платы за детский сад в 2018 году Эта величина необходима для расчета размера компенсации части родительской платы за детский сад.



В муниципальных садах в районах – эта сумма чуть больше тысячи в месяц, в городских округах – 1753 рубля.





Татьяна Напольских

18 сентября 2017 года







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