Новости версия для печати Около 3,5 тысяч человек разных возрастов приняли участие в «Кроссе Нации» Мероприятие прошло в Орле в минувшую субботу.



В зависимости от возраста, пробежать нужно было от одного до 12-ти километров. Этот забег – самый масштабный в стране. 84 города России проводили этот праздник бега. В воскресный полдень одновременно стартовали 440 тысяч человек. В каждой возрастной категории и на каждой дистанции были определены победители, которые получили кубки, грамоты и памятные призы.



Однако праздник спорта был омрачен только одним - пока легкоатлеты ставили рекорды, областной центр стоял в одной большой автомобильной пробке. Особенно это отразилось на Советском районе. Где расположена главная в области детская больница – научно-клинический центр имени Зинаиды Круглой, детская инфекционная больница, перинатальный центр. Кроме того, отрезанными от автодвижения оказалось сразу несколько школ, уроки в которых никто не отменял. Социальные сети полны и фотографиями, и комментариями. Стоит отметить, что о закрытии движения – предупреждали, хотя это было малым утешением для тех, кто попал в пробку.





Татьяна Напольских

18 сентября 2017 года







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