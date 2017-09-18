Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Нетрезвый форсаж по двум районам. Автомобиль летел, снося все на своем пути.



- Льготные лекарства – в шаговой доступности. В трех селах открыли аптечные пункты.



- Истинные ценности. В Орле прошел семейный праздник «Взгляни на мир глазами любви».



- Слёт победителей. В регионе прошел традиционный праздник для людей с неограниченным желанием побеждать.



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Вести-Орёл

18 сентября 2017 года







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