Новости версия для печати В реабилитационном центре «Березка» прошел праздник «Золотая осень» Для многих из тех, кто принял участие в празднике, большой мир – ограничен. Но каждый год осенью они собираются вместе, чтобы пообщаться, продемонстрировать новые достижения, пообщаться и отдохнуть.



Не по-осеннему жарко в минувшую пятницу было в центре реабилитации инвалидов «Березка». В Свердловский район приехали более 250 спортсменов, которые по жизни идут со спортом, правда, прилагая для этого огромные усилия.

Николай Столяров, председатель Орловской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: «Хочу отметить, что к нам в этом году примкнула организация инвалидов-диабетиков. Стараемся менять программу, но любимыми видами остаются баскетбол и дартс. В этом году добавились шпажки, скандинавская ходьба». Екатерина Ларина - постоянная участница соревнований, в ее копилке есть и призовые места. Правда, в этом году – она зритель. Признается, что положительных эмоций от таких мероприятий хватает на полгода вперед

Екатерина Ларина, жительница г. Орла: «Самое приятное – это встретиться со старыми знакомыми, пообщаться, подышать свежим воздухом и насладиться замечательной природой». Перед стартом соревнований, как и положено, прозвучали напутственные слова. Им – победителям. Ведь результат здесь - совсем не главное. Куда важнее то, что несмотря на, казалось бы, несправедливые жизненные повороты, они находят в себе силы жить и побеждать. Наблюдая, с каким азартом спортсмены забивают мячи в кольцо, играют в дартс, идут скандинавской ходьбой, принимают участие в художественной самодеятельности, не получается назвать их людьми с ограниченными возможностями.



А чтобы потом посмотреть со стороны над тем, как проходили соревнования, посмеяться с друзьями над интересными кадрами, в слете принимал участие болховский фотограф Денис Никишин, который уже более 10 лет ловит те моменты, что не видны в ежедневной суете. Денис не скрывает, «ограниченность» в работе ему не помеха. Как и подобает настоящему фотографу, порой, для того чтобы сделать нужный кадр, приходится забывать, что каждый шаг для него является испытанием.



Завершился слет церемонией награждения победителей. Все участники заверили, что на этом их спортивная карьера не завершится. Они будут активно готовиться к следующим стартам.









Юлия Опанасюк

18 сентября 2017 года







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