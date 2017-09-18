Новости версия для печати В Орле прошел праздник «Взгляни на мир глазами любви» Этот праздник был посвящен осеннему дню памяти Петра и Февронии - святых покровителей семьи. И главными на празднике были настоящие ценности – любовь, верность, дети. Те, для кого это важно, собрались вокруг Богоявленского собора.



Все началось с Божественной литургии, которую возглавил митрополит Орловский и Болховский Антоний. Молились о том, чтобы в семьях было много детей, любовь и благополучие, и не было разлада и разводов. Этого же митрополит пожелал всем собравшимся на праздник с концертной сцены.



Этот праздник проходит уже в третий раз. Организатором выступило молодежное православное движение «Богоявленская семья».



Творческие люди, музыканты и студенты с удовольствие откликнулись на приглашение помочь в организации праздника. Поэтому на празднике чего только не было: шахматные турниры, богатырская застава, демонстрация боевых искусств и демонстрация передвижной звонницы. Но в центре внимания были дети, для них и конкурс рисунка на асфальте, и старинные народные игры, и многочисленные мастер-классы под звон колоколов. Все желающие могли научиться лепить фигурки из соленого теста, мастерить кукол из соломы и ткани, плести кружево. Здесь же прошел мастер-класс по вязанию пинеток для детей-отказников, и каждый желающий мог своими руками связать пинетки для детей, у которых нет мам и пап, и которые на данный момент находятся в детской больнице.



Ну, а мальчишек было не оторвать от тяжелой техники. Помимо спецмаши, где можно было посидеть и даже посигналить, сотрудники МЧС продемонстрировали и летающий беспилотный аппарат – квадракоптер. В общем, интересно было всем от мала до велика.









Татьяна Тимохина

18 сентября 2017 года







На главную страницу





