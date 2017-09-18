Новости версия для печати Ремонт дворовых территорий в Орле пока не завершён Хотя все работы должны были выполнить к 15 сентября.



Сегодня на заседании правительства губернатор Вадим Потомский поинтересовался у главы администрации города Орла, как идут дела. По информации Александра Муромского, из 77 дворовых территорий 27 закончено. Остальные - в стадии приёмки. В семи дворах работы еще не начинались — подрядчик не справился со своими обязательствами и контракты с ним расторгнуты, подрядчик сменен.



В данный момент идет процедура расторжения с ним муниципального контракта и будет выбран новый исполнитель работ.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Итого – из 77 дворовых территорий по 70 у нас сомнений нет (в стадии завершения); 7 контрактов будут делать другие подрядчики». В этот раз дата окончания ремонта не была озвучена. Ясно, что приступить к работе новые подрядчики смогут только через неделю – когда будут проведены необходимые процедуры. Губернатор посоветовал в следующий раз внимательнее выбирать подрядчиков.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Идея просто шикарная – приведение в порядок придомовых территорий, парков, скверов и т.д. Более того, основная доля денег поступает к нам из федерального бюджета. И люди ждут, когда их дворы приведут в порядок. Просто мы столкнулись с тем, что из позитива потихонечку стали уходить в негативную ситуацию из-за этих подрядчиков. Поэтому городу Орлу я ещё раз хочу сказать: проводите внимательнее конкурсы и аукционы на подбор подрядчиков!». Впрочем, эта рекомендация относится и к главам других муниципальных образований. Ведь программа ремонта дворовых территорий продлится и в следующем году. Более того, рассчитана она до 2022 года.





Татьяна Курбатова

18 сентября 2017 года







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