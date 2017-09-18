Новости версия для печати «Чернобыльские» выдаются только по месту прописки Отделение Пенсионного фонда по Орловской области напоминает, что с июля прошлого года право на получение единовременной денежной выплаты за проживание на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы даётся только при условии постоянного пребывания по месту прописки.



При изменении места регистрации, не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства, нужно обратиться в органы регистрационного учёта с заявлением.



При переезде в пределах одной зоны радиоактивного загрязнения, когда с момента снятия с регистрационного учёта по прежнему месту до даты регистрации по новому прошла ровно неделя, то проживание считается непрерывным. В этом случае право на выплату сохраняется. При превышении этого срока выплата прекращается.



Необходимо помнить и о том, что при прописке на загрязнённой территории без фактического проживания, то есть ради неправомерного получения выплат, может наступить ответственность, вплоть до уголовной по статье "Мошенничество".





Евгения Костомарова

18 сентября 2017 года







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