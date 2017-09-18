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понедельник
18.09.2017
17:21:49
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Вниманию водителей!В ближайшие три дня будет закрыт проезд по улице Сурена Шаумяна в районе дома № 10. Об этом сообщает городская администрация.
Перекрытие связано с проведением аварийных ремонтных работ на теплотрассе. Объехать этот участок можно по улицам Пионерская, Лескова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Полесская и Октябрьская. Ограничение будет действовать до 17 часов 20 сентября.
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