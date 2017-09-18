В Орле назвали имена лучших педагогов

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понедельник
18.09.2017
17:21:56
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В Орле назвали имена лучших педагоговПо результатам ежегодного конкурса в числе победителей 10 специалистов.
Учителя и воспитатели, прошедшие в финал, получат муниципальные премии, в размере 30 тысяч рублей. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 35 педагогов. Победителей определяла конкурсная комиссия.
В списке победителей 10 лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования города:
- Олеся Владимировна Демушкина, учитель информатики школы №50;
- Светлана Александровна Фомина, учитель биологии лицея №32;
- Оксана Владимировна Морева, учитель математики школы №24;
- Валентина Николаевна Джавадова, учитель английского языка лицея №22;
- Елена Николаевна Жердева, учитель истории школы №51;
- Станислав Николаевич Борисов, инструктор по физической культуре детского сада №84;
- Екатерина Валерьевна Вишневская, воспитатель детского сада №35;
- Дина Леонидовна Бочарова, воспитатель детского сада №85;
- Оксана Леонидовна Беженова, педагог дополнительного образования детского сада №58;
- Ирина Афанасьевна Ярошевич, педагог дополнительного образования центра детского творчества №5.
Чествовать победителей будут в преддверии Дня учителя.
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