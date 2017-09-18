Новости версия для печати В Орле назвали имена лучших педагогов По результатам ежегодного конкурса в числе победителей 10 специалистов.



Учителя и воспитатели, прошедшие в финал, получат муниципальные премии, в размере 30 тысяч рублей. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 35 педагогов. Победителей определяла конкурсная комиссия.



В списке победителей 10 лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования города:



- Олеся Владимировна Демушкина, учитель информатики школы №50;

- Светлана Александровна Фомина, учитель биологии лицея №32;

- Оксана Владимировна Морева, учитель математики школы №24;

- Валентина Николаевна Джавадова, учитель английского языка лицея №22;

- Елена Николаевна Жердева, учитель истории школы №51;

- Станислав Николаевич Борисов, инструктор по физической культуре детского сада №84;

- Екатерина Валерьевна Вишневская, воспитатель детского сада №35;

- Дина Леонидовна Бочарова, воспитатель детского сада №85;

- Оксана Леонидовна Беженова, педагог дополнительного образования детского сада №58;

- Ирина Афанасьевна Ярошевич, педагог дополнительного образования центра детского творчества №5.



Чествовать победителей будут в преддверии Дня учителя.





Татьяна Дьяконова

18 сентября 2017 года







На главную страницу





