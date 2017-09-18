Новости версия для печати МЧС: в Орловской области ожидается ухудшение погодных условий 18 и 19 сентября на Орловщине прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 18 сентября по 21 час 19 сентября на территории области переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный 8-13, местами порывы до 18, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +15°С…+20°С.



В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, информируют в МЧС.





Орловское Информбюро

18 сентября 2017 года







На главную страницу





