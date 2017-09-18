Новости версия для печати Еженедельное совещание в областной администрации Благоустройство придомовых территорий. Переселение из аварийного жилья. Социальная поддержка населения.



В 2017 году в программу по благоустройству были включены 77 орловских дворов. 27 из них уже привели в порядок, остальные в процессе. Проблемными оказались 7 придомовых территорий. Работы на них были остановлены из-за смены подрядчика. Чтобы впредь не было срывов, глава региона потребовал от руководства Орла более пристально относиться к их выбору.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «При желании понять, кто это такие, что за ними есть, какой у них опыт работы, какой техникой они обладают, какой у них профессиональный состав работников, это можно узнать «на берегу». Чтобы избежать провалов в следующем году, работа по ее реализации начнется загодя. Все конкурсные процедуры должны быть пройдены не позднее апреля.



Самое пристальное внимание будет уделено и переселению из аварийного жилья. Одну программу область выполнила на 100 %. Уже составлен план по переселению людей из аварийных домов, поставленных на учет после 2012 года. В него попало 140 многоквартирных домов.

Александр Ремига, зампред правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному строительству: «Аварийные дома у нас появляются – один из главных факторов – когда мы своевременно не проводим текущий ремонт и не содержим на должном уровне наши многоквартирные дома. Опять же, обращаясь к главам: – необходимо проводить активную работу с управляющими компаниями, своевременно смотреть за состоянием жилого фонда, потому что это превентивные меры, которые являются сейчас необходимостью». Бесхозные многоквартирные дома тоже в зоне риска. Сегодня в областном центре таких более 100, а не за горами начало отопительного сезона.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Все эти дома, у которых сейчас нет компании, которая ими управляет и их содержит, этими домами занимается муниципальная управляющая компания, насколько бы они не были убыточными и так далее. Мы их бросить не можем». Социальная поддержка населения также была сегодня в центре внимания. Большая часть выделенных средств уже дошла до населения. Это 70 различных выплат, на которые имеет право 350 тысяч жителей региона. Как было отмечено на заседании правительства, объемы финансирования будут увеличиваться, вырастет и качество социального обслуживания. Особое внимание в будущем году уделят предоставлению медицинских услуг.





Оксана Гранн

18 сентября 2017 года







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