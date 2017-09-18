Новости версия для печати В областной библиотеке чествовали Виктора Фёдоровича Садовского Орловскому поэту, журналисту, композитору, певцу, собирателю и исполнителю казачьих народных песен в августе исполнилось 70 лет, и большой юбилей отметили большим творческим вечером.



Он близкий друг и замечательный коллега почти всех орловских музыкантов, которые занимаются народным творчеством. Кубанский казак, автор семи стихотворных и двух песенных сборников, член Союза писателей России. Виктор Федорович Садовский личность разносторонняя и яркая. С юных лет и до сегодняшнего дня его призвание - народная песня.

Виктор Садовский, член Союза писателей России: «Это самое основное наше духовное богатство и нравственное - то, что помогает воспитывать нам подрастающее поколение. Все нравственные основы заложены в народном искусстве и в песенном в частности». Он окончил орловское музыкальное училище и московский институт культуры, работал хормейстером, писал песни на свои и чужие стихи, стал создателем хора Сталепрокатного завода и руководил им четверть века. Сегодня этому коллективу уже 45.



В свои 70, Виктор Садовский продолжает активно работать - вести два больших хора.

Таисия Казарина, певица, Заслуженный работник культуры России: «Он работает в области, в районах и создает там замечательные хоры, которые только за счет его авторитета, я считаю, существуют долго и плодотворно». Виктор Фёдорович – автор гимна нашему городу, который он написал в соавторстве с Заслуженным деятелем искусств РФ Евгением Петровичем Дербенко. Премьера кантаты состоялась в декабре 2016 года. Кроме этого Садовский подготовил к изданию около 20 песенных и инструментальных сборников известных композиторов. И сегодня, несмотря на проблемы со зрением, работает даже больше, чем в молодости.



Сегодня Садовский пишет книгу о необычном языке жителей деревни Голохвастово Орловской области, готовит к изданию сборник стихов, песен и обработок казачьего фольклора и книгу стихов для детей.





Эва Стасюлевич

18 сентября 2017 года







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