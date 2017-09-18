Новости версия для печати Сегодня в деревне Ананьевка вспыхнул сарай, где хранились газовые баллоны Орловским пожарным удалось предотвратить серьезные последствия.



К моменту прибытия спасателей, хозпостройка уже полыхала по всей площади, силы пожару придавал устойчивый сильный ветер. Под угрозой возгорания оказался частный жилой дом. В качестве противопожарного водоема огнеборцы использовали ближайший пруд. Максим Болвинов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Хозяйственная постройка размером пять на десять метров горела открытым пламенем по всей площади. Внутри находились газовые баллоны, что осложняло тушение пожара. Пожар был ликвидирован в тех размерах, которые принял на момент прибытия первых пожарных подразделений». Никто из людей в результате пожара не пострадал. По словам собственника сгоревшей постройки, пожар могли спровоцировать искры из печной трубы, отнесенные ветром в сторону сарая. Ущерб, нанесенный огнем, уточняется.





Иван Суверин

18 сентября 2017 года







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