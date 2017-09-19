Сегодня поздравления принимает ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Штанов

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вторник
19.09.2017
5:08:48
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Сегодня поздравления принимает ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович ШтановЕму исполнилось 95 лет.
Николай Александрович – участник обороны Мурманска. Прошел всю Великую Отечественную. Воевал на Карельском фронте. Был наводчиком станкового пулемета «Максим». После окончания курсов младших лейтенантов его направили в 785-й стрелковый полк командиром пулеметного взвода.
После войны Николай Александрович работал на судоремонтных заводах Мурманска. Занимал руководящие посты. Выйдя на пенсию, вместе с семьей переехал в Орел. Штанов награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу».
С юбилеем ветерана поздравили депутаты Облсовета и вручили благодарственное письмо от президента Российской Федерации.
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