Новости версия для печати Сегодня поздравления принимает ветеран Великой Отечественной войны Николай Александрович Штанов Ему исполнилось 95 лет.



Николай Александрович – участник обороны Мурманска. Прошел всю Великую Отечественную. Воевал на Карельском фронте. Был наводчиком станкового пулемета «Максим». После окончания курсов младших лейтенантов его направили в 785-й стрелковый полк командиром пулеметного взвода.



После войны Николай Александрович работал на судоремонтных заводах Мурманска. Занимал руководящие посты. Выйдя на пенсию, вместе с семьей переехал в Орел. Штанов награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу».



С юбилеем ветерана поздравили депутаты Облсовета и вручили благодарственное письмо от президента Российской Федерации.





Татьяна Дьяконова

18 сентября 2017 года







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