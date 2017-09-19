В Орловской области пройдет Единый день пенсионной грамотности

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вторник
19.09.2017
14:51:57
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В Орловской области пройдет Единый день пенсионной грамотностиВот уже несколько лет подряд Пенсионный фонд в начале учебного года проводит по всей стране информационно-разъяснительную кампанию по повышению пенсионной и социальной грамотности для учащейся молодежи.
В этом году старт будет дан 19 сентября. Именно в этот день уроки, экскурсии по управлениям Пенсионного фонда, лекции и факультативные занятия по тематике пройдут в каждом районе Орловской области.
Как в нашей стране устроена пенсионная система, каким образом формируется будущая пенсия каждого россиянина и как обеспечить себе ее достойный размер – об этом и многом другом в этот день расскажут сотрудники Пенсионного фонда школьникам и студентам региона. В целом информационно-разъяснительная кампания продлится до декабря.
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