Новости версия для печати В Орле продолжается ремонт дорог Этот факт стоит учитывать автовладельцам при выборе маршрутов.



Если вам предстоит ехать через улицу Курскую, обращайте пристальное внимание на дорожные знаки - на участке от ул. Ливенская до ул. Ростовская сужена проезжая часть.



Ремонтные работы там продлятся до 30 сентября.





Мария Семак

19 сентября 2017 года







На главную страницу





